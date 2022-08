Wie deze zomer bepaalde festivals aandoet, zal mogelijk affiches zien waarop een ogenschijnlijk rare vraag staat: “Waar kan ik Angela vinden?” Ook in verschillende bars, nachtclubs, winkels in ons land zijn de posters al te vinden. Het is een codezin voor mensen die zich onveilig voelen. Voorlopig wordt de vraag echter amper gesteld.