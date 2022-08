Ex-bondskanselier Gerhard Schröder na gesprek met Poetin: “Kremlin wil onderhandelen”

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft in een interview met het Duitse weekblad Stern gezegd dat Rusland wil onderhandelen en zo tot een oplossing wil komen voor de oorlog in Oekraïne. Dat zou hij vernomen hebben tijdens een gesprek met de Russische president.

Een diplomatische oplossing voor het conflict in Oekraïne is nog mogelijk. Dat heeft Gerhard Schröder (78), die bondskanselier in Duitsland was van 1998 tot 2005, gezegd in een interview met het magazine Stern. Schröder krijgt in Duitsland al langer kritiek op zijn band met Rusland, maar dat weerhield hem niet onlangs nog een bezoek te brengen aan het Kremlin en aan tafel te gaan zitten met de Russische president Vladimir Poetin.

De oorlog in Oekraïne behoorde tot de gespreksonderwerpen. Daarover zei hij achteraf: “Het goede nieuws is: het Kremlin wil tot een oplossing komen via onderhandelingen.” De deal die Rusland en Oekraïne sloten met de Verenigde Naties en Turkije om opnieuw graanexport via de Zwarte Zee toe te laten, is volgens Schröder “een eerste stap” waarmee men “langzaam een wapenstilstand kan uitbouwen.”

LEES OOK. “Er mag nooit een nucleaire oorlog uitbreken”: waarom Poetin plots tegen kernwapens is (+)

Onderhandelen is volgens Schröder zeker mogelijk, maar er zullen toegevingen gedaan moeten worden. Zo is het volgens de man bijvoorbeeld “absurd” dat Oekraïne de Krim militair zou heroveren. De Donbas is nog een “gecompliceerdere” situatie. “daarvoor zullen we een oplossing moeten vinden op basis van het Zwitserse kantonnale model,” vervolgde Schröder. De echte vraag, zei hij, moet zijn: Willen we het conflict überhaupt oplossen? Dan zouden er aan beide kanten concessies gedaan moeten worden.

(Lees verder onder de foto)

Schröder (links) en Poetin op een ontmoeting in Sint-Petersburg in 2016. De voormalige Duitse bondskanselier heeft altijd al goede contacten gehad met Rusland. — © Getty Images

Waarom stoppen?

Schröder noemde de oorlog opnieuw “een fout van de Russische regering”, maar hij verdedigde wel zijn contacten met Moskou. “Waarom zou ik stoppen met gesprekken die wettelijk mogelijk zijn en mij en mijn familie niet in de problemen brengen?” vroeg hij in het interview. Hij vroeg zich ook af of een breuk met Rusland werkelijk iets zou opleveren? “Misschien kan ik ooit nog nuttig zijn. Waarom zou ik me dan verontschuldigen?”

Schröder is op dit moment nog een partijgenoot van bondskanselier Olaf Scholz. Maar de SPD is van plan om zijn lidmaatschap af te nemen. Ook heeft het parlement besloten om niet langer een kantoor ter beschikking te stellen van de voormalige regeringsleider. Die beslissing werd gesteund door de drie regeringspartijen, waaronder de SPD.

(sgg)

LEES OOK. Duitse bondskanselier Olaf Scholz: “Gasturbine kan elk moment aan Rusland geleverd worden”