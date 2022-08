PSG blijft over de strafste aanvalslinie beschikken, met Neymar (l), Messi (r) en Mbappé. — © PRESSE SPORTS

Terwijl de Jupiler Pro League al aan zijn derde speeldag toe is, rolt de bal dit weekend ook in de grote buitenlandse competities. Vandaag nemen we de Nederlandse en de Franse competitie onder de loep.