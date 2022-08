West Ham heeft volgens buitenlandse media 40 (!) miljoen euro over voor Amadou Onana, nog geen akkoord met Rode Duivel

Volgens buitenlandse media duwt West Ham door voor Amadou Onana, met een bod van 40 miljoen euro (inclusief bonussen) voor de 20-jarige Rode Duivel. Op persoonlijk niveau is er evenwel nog geen akkoord bereikt, zo is aan onze redactie bevestigd.

Na een jaar in de Ligue 1 bij Lille OSC zou Amadou Onana de volgende stap in zijn carrière kunnen zetten. West Ham wil de Rode Duivel heel graag binnenhalen en heeft naar verluidt 35 miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen over voor de middenvelder. Interessant voor Lille, want de Franse topclub betaalde een jaar geleden slechts zeven miljoen euro voor Onana. De Franse club lijkt dus mee te werken aan een transfer, maar ook de speler moet natuurlijk akkoord gaan.

De carrière van Onana gaat in sneltempo vooruit. Hij is nog maar 20, maar deed bij Hamburg in de Duitse tweede klasse en bij Lille op het hoogste niveau in Frankrijk al heel wat ervaring op. Bij de jeugd werd hij nochtans doorgestuurd bij onder meer Anderlecht en Zulte Waregem.

Als kapitein leidde hij de nationale beloften naar het EK, dat in 2023 gespeeld wordt. Of hij daar in actie zal komen valt nog af te wachten, want de Rode Duivels lonken. In juni mocht Onana al debuteren van Roberto Martinez en nu moet hij vooral speelminuten verzamelen om kans te maken op het WK in Qatar.