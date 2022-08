Wesley Hoedt wil met Anderlecht naar groepsfase Conference League: “Als we niet met die druk om kunnen, hadden we een andere job moeten zoeken”

Felice Mazzu kwam eerst nog even terug op de verloren wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Cercle Brugge (1-0). “We waren mentaal niet klaar om het spel van Cercle te spelen”, aldus de coach van Anderlecht. “Zeker niet in de eerste helft. Na rust zijn we erin geslaagd om iets anders te laten zien. Daar hadden we wel de juiste mentaliteit. Ik ben voor alle duidelijkheid niet beginnen twijfelen aan de kwaliteiten van mijn groep. Het was gewoon een offday, waarover ik uiteraard met de spelers heb gesproken. Ik verwacht een reactie en hopelijk komt die er morgen al.”

Tegen Paide staat er meteen druk op de ketel. “Maar ik voel geen nervositeit”, zegt Mazzu. “Het is heel belangrijk dat we deze eerste ronde overleven. En hopelijk de tweede ook. Dat de ervaren spelers daarvoor belangrijk zullen worden? Ik reken op iedereen. Er zit veel kwaliteit in onze groep, zowel bij de jongere als de ervaren speler. Op dat vlak is het gewoon een kwestie van het juiste evenwicht te vinden.”

© BELGA

Mazzu kwam ook nog even terug op de situatie van Sergio Gomez, die niet mee naar Estland is gereisd en in de belangstelling staat van Manchester City. “Sergio is nog niet helemaal fit en daarom zit hij niet in de selectie, hij zal mogelijk eerst wat wedstrijden spelen met de U23 om ritme op te doen. Dat hij in de belangstelling staat van een andere ploeg? Ja, dat is nu eenmaal eigen aan deze periode. Uiteraard wil ik hem liefst houden. Zoals ik ál mijn spelers liefst zou willen houden.” (grijnst)

Wesley Hoedt: “Terugkerend probleem baart me zorgen”

Na zijn coach was het de beurt aan Wesley Hoedt. Voor de Nederlander is het duidelijk: “We moeten gewoon de groepsfase halen en daarvoor zullen we vier wedstrijden moeten winnen. Dat is voor mij persoonlijk, maar ook voor deze ploeg en deze club van vitaal belang. Dat het resultaat nu primeert op mooi voetbal? Voor mij gaat het resultaat altijd voorop. Al moet dat bij een club als Anderlecht wel hand in hand gaan met verzorgd voetbal. De laatste maanden zijn er gewoon veel wisselingen geweest en daar moeten we ons nu nog aan aanpassen.”

Er komt donderdagavond meteen een hoop druk op de schouders van de jonge Anderlecht-groep terecht. “Maar we zijn allemaal profvoetballers geworden en dan moet je gewoon met die druk kunnen leven”, vindt Hoedt. “Als je op een hoger podium wil spelen, moet je met die omstandigheden kunnen omgaan. Anders had je maar een andere job moeten zoeken.”

© BELGA

Hoedt kwam ook nog eens terug op de uitschuiver tegen Cercle Brugge. “Ja, we kenden een offday. Maar wat me zorgen baart, is dat we te maken kregen met een probleem dat al langer terugkeert. Af en toe zit er gewoon te weinig kracht en energie in onze ploeg. Dat kunnen we veranderen, maar dat zal vanuit de spelers zelf moeten komen. We hebben weinig ervaring, te weinig ervaring. Maar er zijn een aantal spelers die die ervaring wel hebben. Wij zullen de jongeren daarin moeten meenemen.”