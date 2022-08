Amerikanen getuigen over zware overstromingen in Kentucky: “Ik bond mijn kinderen vast met de draad van mijn stofzuiger”

De Amerikaanse Jessica Willett hoorde in de nacht van woensdag op donderdag vreemde geluiden onder haar huis. Toen ze buiten ging kijken of er iets aan de hand was, zag ze dat haar tuin veranderd was in een gigantische stroom water. Waarschuwingen voor overstromingen had ze niet gekregen, maar het water stond wel al aan haar voordeur. “In eerste instantie had ik schrik dat we meegesleurd zouden worden. Ik moest mijn kinderen redden”, vertelde ze aan CNN. “Ik bond twee riemen van kamerjassen aan elkaar, maar dat was niet lang genoeg. Dus ik sneed ook de draad van mijn stofzuiger los en bond ons drieën aan elkaar vast. Misschien kon ik ons samen redden. Maar als we het niet zouden overleven, dan zouden we tenminste samen gevonden worden.”

Jessica bleef met haar twee kinderen in het huis zitten tot het water begon binnen te sijpelen. Het huis kraakte enorm en schoof zelfs wat van de funderingen af. Uit schrik voor modderstromen besloot Jessica het huis te verlaten. Zo kon ze haar twee kinderen uiteindelijk in veiligheid brengen.

(Lees verder onder de foto)

© via REUTERS

En niet enkel Jessica werd onverwacht getroffen door de zware overstromingen. Het had de week voordien zwaar geregend en als gevolg daarvan ontvouwde zich een ware ramp in de staat Kentucky. Huizen kwamen volledig onder water te staan en er vielen al zeker 37 doden. In grote delen van het getroffen gebied is er momenteel ook nog geen ontvangst en zijn de autoriteiten niet zeker van het aantal vermisten. Het zou daardoor nog weken kunnen duren voordat iedereen gevonden is.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Drijven met hond

Ook de 17-jarige Chloe Adams werd wakker in een nachtmerrie. In het midden van de nacht stroomde het water via de leidingen en de vloer binnen. Ze was op dat moment alleen in het huis. “Overal zag ik water. Ik was echt in paniek”, vertelde ze. Haar grootouders, die in een huis enkele meters verderop woonden, konden niet tot bij hun kleindochter geraken door het stromende water. Zij riepen naar de tiener dat ze in het huis moest blijven tot de hulpdiensten haar konden helpen. Maar door de overbelasting van de hulpdiensten kon Chloe niet langer wachten. “Mijn eerste gedachte was dat ik naar het huis van mijn oom moest zwemmen,” waar de rest van haar familie schuilde, zei ze. “Ik heb Sandy (haar hond, red) even in het water gelegd om te kijken of ze kon zwemmen. Maar dat kon ze niet, dus ik schepte haar op en ging terug naar binnen.” Chloe liep door het water, dat al tot aan haar heup kwam, om iets te zoeken dat haar hond kon helpen drijven.

Ze plaatste de hond in een plastieke doos en liet die drijven op een kussen van de zetel. “Ik had een plan… en dat kon misschien wel werken”, zei ze. “Ik kende de gevaren van zwemmen in diep en bewegend water, maar ik had geen keuze.” Ze zwom uiteindelijk met haar hond tot ze aan het dak van een kleiner gebouw kwam. Op dat dak wachtte ze meer dan vijf uur tot iemand haar kwam redden.

Grootmoeder

Drie leden van de familie Amburgey hebben hun leven dan weer te danken aan een onbekende man die niet twijfelde om hen in veiligheid te brengen. Een ooggetuige beschreef aan CNN hoe hij mensen hoorde schreeuwen uit een huis dat langs een overstroomde weg lag. Hij kon de hulpdiensten niet bereiken, maar zag hoe een man naar het huis zwom en op de deuren en ramen begon te kloppen. De man klom uiteindelijk via een raam naar binnen en kon drie gezinsleden in veiligheid brengen.

Een ander familielid vertelde aan CNN dat twee van hen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. Haar 98-jarige grootmoeder krijgt antibiotica en had een verwonding aan haar been opgelopen. Haar nonkel, een zeventiger, moest beademd worden omdat hij water had binnengekregen.

Voor heel wat slachtoffers van de overstromingsramp in Kentucky werden GoFundMe-pagina’s opgezet. President Joe Biden heeft de overstromingen al officieel erkend als ramp, waardoor er meer middelen vrijkomen. Maar het zal nog lang duren eer alle schade kan hersteld worden.

© AFP

© AFP

© AFP

(sgg)