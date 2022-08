Eerste minderjarige in ons land besmet met apenpokkenvirus: “Onduidelijk of het gevaarlijker is voor kinderen”

In België werden al 28 mensen met het apenpokkenvirus opgenomen in het ziekenhuis. Voor het eerst is ook een minderjarige in ons land besmet geraakt. “Het is nog onduidelijk of het virus gevaarlijker is voor kinderen.”

De voorbije weken waren in ­België alleen mensen tussen de 20 en 71 jaar besmet geraakt met het apenpokkenvirus. Deze week heeft voor het eerst ook een 16-jarige jongen het virus opgelopen, bevestigt Sciensano aan De Standaard. Hij werd niet opgenomen in het ziekenhuis.

Of het virus gevaarlijker is voor jongeren dan voor volwassenen, is nog onduidelijk. “Voor de variant die circuleert in Europa, weten we dat nog niet goed. Daarom baseren we ons op uitbraken in Afrika”, zegt Laurens Liesenborghs, expert Instituut voor Tropische Geneeskunde. “In Europa raken mensen vooral via seksueel contact besmet. In Afrika verspreidt het virus zich vaker binnen huishoudens, waardoor ook kinderen vaker een infectie oplopen. Daar gaat het wel om een dodelijkere variant dan in België, maar vermoedelijk zijn jonge kinderen in het algemeen vatbaarder voor ernstige ziekte”, zegt Liesenborghs.

Sabine Allard, diensthoofd Interne­ geneeskunde UZ Brussel, verwijst ook naar het pokken­vaccin. Een groot deel van de veertigplussers is in de jaren 70 ingeënt tegen de pokken, en dat vaccin biedt ook enige bescherming tegen het apenpokkenvirus. “Boven­dien is het immuunsysteem van jongeren nog niet zo goed ontwikkeld”, zegt Allard.

Goed beschermd

In totaal werden in ons land intussen al 28 mensen (7 procent van het aantal besmetten in ons land) met het apenpokkenvirus gehospitaliseerd: 21 voor de behandeling, twee omdat ze zich thuis niet konden isoleren en vijf voor onbekende redenen. Geen enkele hospitalisatie leidde tot een opname op intensieve zorg.

Volgens Marie-Angélique De Scheerder, arts-specialist op de dienst Algemene en inwendige ziekten van UZ Gent, zijn er maar enkele redenen om mensen te laten opnemen: “Als het risico op een ernstig ziekteverloop groot is of als ze geïnfecteerde wondjes hebben: in dat geval kunnen ze een korte antibioticakuur krijgen”, zegt De Scheerder. “Maar de meesten kunnen thuis in isolatie uitzieken en hebben geen verdere hulp nodig.” In UZ Gent werden in totaal al drie besmette mensen opgenomen.

Bij het UZ Brussel kijken ze vooral naar de evolutie van de symptomen bij patiënten, aldus Allard. Een groot aantal patiënten met het apenpokkenvirus is al bekend in het ziekenhuis, doordat ze ook al opgevolgd worden voor hiv. “We polsen geregeld telefonisch of mensen ongerust zijn over hun symptomen. Die verschijnen niet allemaal op dezelfde dag. Zodra ze verergeren, nodigen we ze uit voor een consultatie”, zegt Allard. Aangezien het apenpokkenvirus ook besmettelijk is, worden alle consultaties uitgevoerd met hetzelfde beschermingsmateriaal als bij covidpatiënten: een FFP2-masker, een schort en handschoenen. “In die zin zijn we wel voorbereid op het apenpokkenvirus”, zegt De Scheerder.

Preventief vaccineren

Dokters De Scheerder en Allard verwachten geen toestroom van patiënten in het ziekenhuis. Voor covid-patiënten zullen voldoende bedden beschikbaar blijven. “Toen het apenpokkenvirus net opkwam, stelden we uit voorzorg niet-dringende ziekenhuisopnames uit. Nu weten we al beter wat we moeten doen en is het doorgaans niet nodig om besmette mensen op te nemen”, zegt De Scheerder.

De uitrol van de beschikbare pokkenvaccins zal ook vruchten afwerpen, denkt Allard. “We schakelen binnenkort ook een versnelling hoger met het vaccineren. Een beperkt aantal (3.000 vaccins, red.) is al geleverd, zodat het mogelijk is om meer mensen te vaccineren vóór ze een risicocontact hebben.”