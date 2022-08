Collega’s van man die Francis (16) in dronken toestand doodreed zijn aangeslagen: “Vraag me af of hij dit leed ooit zelf te boven zal komen”

Arbeider Y.H. (33) blijft aangehouden voor onvrijwillige doodslag in het verkeer, zo heeft de onderzoeksrechter beslist. De jonge vader die maandagavond in stomdronken toestand (2,7 promille) en gedrogeerd de zestienjarige Francis Aerts van de weg maaide, beweert dat hij zich maar enkele fragmenten van het hele drama herinnert. “Maar het besef dat hij iets vreselijks heeft aangericht, dringt des te feller door nu. Hij is een hoopje ellende”, zegt zijn advocaat.