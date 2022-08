Wesley (40) mag podium van Rammstein op, vlak voor concert voor 50.000 fans: “Unieke ervaring!”

Met zijn groep ‘Belgian Quo Band’ beperkt drummer Wesley Jaques zich tot covers van Status Quo, maar daarbuiten is hij gek van de Duitse metalband Rammstein. In 2019 ging Wesley naar het concert in het Koning Boudewijnstadion en woensdagavond was hij er – volledig in het zwart gekleed - bij in Oostende. De loeiharde muziek, en vooral het strakke ritme van drummer Christoph Sneider, daar is Wesley zot van.

Rammstein staat ook bekend om zijn visuele shows, met een indrukwekkend podium en veel vlammen en vuurwerk. En daar knelt het schoentje voor Wesley: hij heeft een aangeboren visuele beperking. Alleen met een soort ‘verrekijkerbril’ kan hij televisie te kijken, zijn gsm bedienen of werken op de computer. “Die bril is erg opzichtig en bovendien te duur om mee te nemen op de weide. En zonder bril kan ik zelfs vanuit de ‘golden circle’ niet veel zien van het podium. Bovendien zijn die tickets heel erg duur”, zegt Wesley. (lees verder onder foto)

Wesley Jaques — © IF

Gelukkig is Rammstein een band uit de duizend. “Toen een blinde fan tijdens een ontmoeting vroeg of ze aan het gezicht van de frontman Till Lindemann mocht komen om zo dichter bij de muziek te komen, greep dat de band enorm aan”, vertelt Wesley. “Om mensen die niet of nauwelijks zien een extra ervaring te geven, mogen ze af en toe voor een concert gratis op het podium. Je moet je beperking alleen kunnen aantonen met een officieel document.”

Na een oproep van het management van Rammstein werd Wesley geselecteerd. Woensdagavond om 19.15 uur was het dan eindelijk zover. “We werden rondgeleid door Paul Landers, de ritmegitarist van de band! Hij was relaxt, droeg een hoed, een zomers hemd en slippers.”

Vuurpistool

Wat de bezoekers wél mochten was onder het podium lopen, dezelfde lift nemen als waarmee Rammstein naar het podium gaat en tal van attributen aanraken. “Het hoogtepunt was dat we het vuurpistool dat de zanger steeds vasthoudt, ook mochten vasthouden. Het was een unieke ervaring. Helaas mochten we geen foto’s maken. Ik ben nu nog grotere fan van Rammstein. Van andere bands mag je soms backstage gaan of de bandleden ontmoeten, maar al te vaak tegen betaling. Er zouden meer groepen als Rammstein moeten zijn.” (lees verder onder foto)

Rammstein in Oostende — © gvdv

Zo’n bezoek aan het podium is echt een meerwaarde voor wie niet of slecht ziet, legt Wesley uit: “Op de festivalweide voel je de bassen in je buik, je voelt de warmte van het vuurwerk, maar wanneer je vooraf kan tellen hoeveel stappen groot het podium is, zorgt dat voor iemand die niet goed ziet voor veel extra beleving”.

