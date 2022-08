Helft meer trajectcontroles langs snelwegen worden binnenkort aangezet

Er zijn vandaag langs de autosnelwegen 43 trajectcontroles actief. En eind oktober worden langs de snelwegen nog eens 22 trajectcontroles aangezet, wat het totaal op 65 brengt.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan De Kamer bezorgde. Hij beklemtoont dat van de 43 trajectcontroles die vandaag actief zijn, er 38 intussen continu flitsen, zonder de beruchte quota – waarbij bijvoorbeeld maar om de andere dag werd gecontroleerd – en ook zonder een tolerantiemarge, waarbij er soms maar geflitst werd vanaf 140 km per uur.

Het gaat onder meer om trajectcontroles langs de E40 tussen Drongen en Aalter, ter hoogte van de Antwerpse Tijsmanstunnel (A12), op de E17 tussen Waregem en Kortrijk, langs de A11 tussen Brugge en Knokke, op de E314 tussen Lummen en Halen en op de E40 tussen Zaventem en Leuven, aldus de minister.

Een volledige lijst wil de minister “om redenen van verkeersveiligheid” niet geven. Eerder was al bekendgemaakt dat ook de trajectcontrole langs de E19 in de Antwerpse Craeybeckxtunnel doorlopend flitst.

Wie voortaan dus op eender welk moment sneller dan 129 km per uur door deze 38 continu actieve trajectcontroles vlamt, vindt zonder pardon een boete in de bus. De 9 km per uur extra is een technische marge die wordt gehanteerd.

De 5 van de 43 trajectcontroles langs de snelwegen die nog wel tolerantiemarges gebruiken, “zullen daar tegen het einde van de zomer van afgestapt zijn”, beklemtoont Van Quickenborne. Hij maakt zich sterk dat er eind oktober nog eens 22 bijkomende trajectcontroles kunnen worden aangezet, wat het totaal langs snelwegen op 65 brengt.

Van Quickenborne zei woensdag dat er hiervoor, sinds zijn aantreden, een berg werk is verzet: “langs federale wegen waren in februari 2021 nog maar 2 trajectcontroles actief.” Op anderhalf jaar tijd wordt dat nu opgetrokken naar straks meer dan 60. De minister benadrukte woensdag nog eens het belang van deze installaties voor de verkeersveiligheid: “Ons land scoort op dat vlak slechter dan de buurlanden én ook Spanje en Italië.” (wer)