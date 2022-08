29 juni was de kortste dag op aarde ooit

Het snelste baantje rond de eigen as. Daarmee heeft onze planeet een record gevestigd. Op 29 juni draaide de aarde rond haar eigen as op 1,59 milliseconden minder dan 24 uur.

Een dag op aarde duurt normaal 24 uur omdat een volledige draai om de eigen as ongeveer 8.640.000 seconden duurt. Dat kan soms een milliseconde meer of minder zijn door enkele factoren, maar meestal is dat slechts een heel erg kleine afwijking. Op 29 juni was dat 1,59 milliseconden minder. Een record sinds er atomische klokken zijn.

Lang werd er gedacht dat onze aarde steeds trager draait. Dat bleek uit observeringen die men kon maken aan de hand van atomische klokken. Er werden zelfs seconden toegevoegd aan een dag om ervoor te zorgen dat die tragere rotatie geen effect zou hebben op onze klokken. Dat verhaal klopt nog steeds als je de rotatie op lange termijn bekijkt. Dat heeft onder meer te maken met het effect van de maan. De aantrekkingskracht van de maan veroorzaakt getijden en maakt de baan van de aarde rond de zon enigszins elliptisch.

Maar in de laatste jaren zien wetenschappers aan de hand van de atomische klokken dat de aarde opnieuw versnelt. In 2020 werden 28 dagen geregistreerd die het kortst waren sinds het begin van erg nauwkeurige metingen in 1960. Het record stond toen op 1,46 milliseconden korter dan 24 uur. In 2021 kon het record niet opnieuw verbroken worden. Maar dit jaar zien we opnieuw erg korte dagen. Op 29 juni werd een recordsnelheid gevestigd. De aarde draaide rond haar as in 1,59 milliseconden minder dan 24 uur. En ook op 26 juli zagen we een dag die 1,50 milliseconden korter was.

Smelten van poolkappen

Voor de verklaring van die plotselinge versnelling hebben wetenschappers ook enkele theorieën. Zo zou het smelten van de poolkappen er iets mee kunnen te maken hebben, omdat er zo minder gewicht op de Noord- en de Zuidpool ligt. Ook de bewegingen van de gesmolten kern van de aarde, veranderingen in de aardkorst en oceanen en veranderingen in de atmosfeer zouden er voor iets kunnen tussenzitten.

Die veranderingen in snelheid worden nauwkeurig bijgehouden door wetenschappers. En dat is belangrijk voor onze atomische klokken die onder meer gebruikt worden in GPS satellieten. Als de aarde sneller draait dan, dan komt de planeet iets sneller op dezelfde plek terug. Het verschil van een halve milliseconde is vergelijkbaar met een verschil van 26 centimeter ter hoogte van de evenaar. Moest die afwijking veel groter worden, dan zouden Gps-toestellen nutteloos kunnen worden. Ook smartphones, computers en andere communicatiesystemen zouden er effect van kunnen ondervinden.

