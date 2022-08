Vandaag is het exact zestig jaar geleden dat Hollywoodicoon Marilyn Monroe dood werd aangetroffen in haar huis in Californië. Wellicht heeft geen enkele Belg haar beter gekend dan Eddy Wauters (89). De voormalige voorzitter van voetbalclub Antwerp studeerde in 1957 in de VS, ontmoette Monroe, en maakte een heel goede indruk.