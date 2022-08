Rammstein, da’s net luid genoeg: bewoners woonzorgcentrum pikken optreden mee van Duitse metalband in hun ‘achtertuin’

Wie denkt dat alleen maar ruige types fan zijn van Rammstein, denkt verkeerd. Vanop hun balkon in het woonzorgcentrum op amper 100 meter van de concertsite in Oostende, werd de muziek van de Duitse metalband ook door senioren gesmaakt. “We gaan mee met onze tijd en dat zou iedereen moeten doen”, klinkt het kranig.

Woensdagavond stond Rammstein voor net geen 50.000 mensen op het imposante podium in het Park Nieuwe Koers in Oostende voor het eerste van twee concerten. Woonzorgcentrum De Drie Platanen bevindt zich pal naast het concertterrein. Directeur Francoise Van Hoorebeke maakte er meteen een teambuildingmoment van met de medewerkers. “Meer dan welkom na de covid-periode”, zegt ze. “Tussen onze medewerkers zitten wel wat fans van de muziek en zo kwamen we op het idee om daar iets mee te doen. Een lekkere barbecue en de muziek van Rammstein op de achtergrond: de ideale combinatie.”

Of er niet gevreesd werd dat de bewoners van het woonzorgcentrum veel hinder zouden ondervinden van de toch wel luide decibels? Het concertterrein bevindt zich immers letterlijk in de achtertuin van het woonzorgcentrum. “Heel veel van onze bewoners zijn hardhorig en het concert duurt nu ook niet de hele nacht”, duidt de directeur. “Ze hebben dat goed doorstaan. Er zijn zelfs bewoners die vooraf al hadden aangegeven dat ze langer wilden opblijven om het concert mee te maken. En ook voor het concert van donderdag (Rammstein speelt twee keer in Oostende, red.) zijn er al kandidaten. Onze bewoners hebben de opbouw en het nieuws rond de komst van Rammstein met argusogen gevolgd.”

Archiefbeeld van een optreden van Rammstein. — © ISOPIX

“Modern oudje”

De Drie Platanen kijkt uit op de achterzijde van het podium: de band kunnen ze dus niet aan het werk zien. Dat hield enkele bewoners echter niet tegen om te luisteren naar de muziek van de Duitse metalband. De teksten kennen ze niet, maar het ritme van de muziek kunnen ze wel smaken. “De directrice heeft ons het rockteken geleerd”, zegt Simonne Debruyne (92), terwijl ze pink en wijsvinger de lucht insteekt. “Ik ben een modern oudje. Ik heb drie kinderen en zeven kleinkinderen en ik moet voor hen niet onder doen. Machtig dat we – ook al is de muziek niet meteen ons genre – mee kunnen genieten in onze ‘tuin’. Vooral de vlammen die boven het podium uitschieten zijn mooi om te zien. Hier en daar verschoten we wel eens van de luide knallen. We gaan mee met onze tijd en dat zou iedereen moeten doen.”

Lilianne Passchyn (81) zal dan weer de bedrijvigheid missen rond De Drie Platanen. “Het is hier in de buurt een komen en gaan geweest van wagens, vrachtwagens en mensen, heel veel mensen”, zegt ze. “Ik vind dat wel leuk, ja. De muziek? We leren zelfs op onze leeftijd nog bij. Ik kende de muziek niet, maar nu wel. Ik zou hun plaat wel kopen, ja.”

Ook Edmond Nobus (85) is nu grote fan van Rammstein. “Mijn genre? Tot vandaag niet, maar dat is de muziek van nu, he. Het is leuk dat we hiervan kunnen meegenieten. Jaja, zelfs op onze oude dag. We zijn dan wel oud, maar nog niet afgeschreven, he. Het moeten niet altijd liedjes van Willy Sommers en Will Tura zijn, toch? Geef mij maar eens de muziek van Rammstein”, zegt Edmond lachend.