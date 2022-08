Na orka nu ook beloega gespot in de Seine

Incroyable mais vrai! Dinsdag is in de Seine een beloega of witte dolfijn waargenomen, “een beschermde walvisachtige die gewoonlijk in arctische, subarctische wateren en in de monding van de St. Lawrence in Quebec leeft”, aldus de prefectuur in een persmededeling. Specialisten van het Franse Bureau voor Biodiversiteit identificeerden het dier op basis van foto’s. “De beoordeling van zijn gezondheidstoestand is volop bezig, teneinde de juiste maatregelen te kunnen nemen om zijn overlevingskansen te optimaliseren”, klinkt het nog. Beloega’s leven normaal in groepjes van 2 tot 15 dieren, maar “het gebeurt dat geïsoleerde individuen verdwalen naar meer zuidelijke wateren”.

Om het dier niet onnodig te stressen, is de locatie waar het dier werd waargenomen, niet bekendgemaakt. Begin juni leidde het nieuws dat een orka in de Seine zwom, tussen Rouen en Le Havre, nog tot een grote toeloop van nieuwsgierigen. Het dier werd uiteindelijk dood aangetroffen, gestorven door uithongering, zo wees de autopsie uit.

LEES OOK. Verdwaalde orka in de Seine gespot