Straffe beelden: brandweer redt vrouw met baby die van balkon dreigt te springen bij brand in Peterbospark

In het Peterbospark in Anderlecht heeft woensdagavond een brand gewoed in een flatgebouw. Negen personen raakten bevangen door de rook en vijf flats zijn door de brand onbewoonbaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brand in het 18 verdiepingen tellende gebouw brak omstreeks 21 uur uit, in een flat op de zesde verdieping van het gebouw. Toen de brandweer ter plaatse kwam, had de brand al een flinke omvang aangenomen. Verschillende bewoners van het flatgebouw moesten met luchtladders worden bevrijd vanop de terrassen van hun appartementen. Buurtbewoners verplaatsten daarvoor verschillende geparkeerde wagens, zodat de brandweer de brandladders ideaal kon opstellen.

Tijdelijk onbewoonbaar

Een vrouw met een baby in de armen was zodanig in paniek dat ze aanstalten maakte om over de balustrade van haar terras te klimmen en naar beneden te springen, maar de brandweer kon haar tijdig te hulp schieten.

Uiteindelijk raakten negen mensen bevangen door de rook. Twee van hen werden ter plaatse verzorgd, de anderen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Omstreeks 22 uur was de brand volledig geblust. Vijf flats zijn door de brand en de bluswerken wel zodanig beschadigd dat ze minstens tijdelijk onbewoonbaar zijn. Over de precieze oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. (belga)