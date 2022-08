“Sterspeler” van Estse Paide heeft plannetje klaar tegen Anderlecht: “Ik ga Noa Lang bellen en hem om tips vragen”

Altijd met twee woorden spreken, maar in principe zou Paide Linnameeskond, dat na twintig speeldagen vierde staat in de Estse eerste klasse, voor Anderlecht geen probleem mogen vormen. Volgens het gezaghebbende transfermarkt.be bedraagt de totale waarde van de kern van de Esten 3,6 miljoen euro, dat is ongeveer evenveel als één Amir Murillo. De waardevolste speler van Paide is Deabeas Owusu-Sekyere (22), een Nederlandse linksbuiten met Ghanese roots, die in de jeugd van Ajax nog samenspeelde met Noa Lang.

“Hij kwam toen van Feyenoord, wat niet evident was”, herinnert Owusu-Sekyere zich. “Ik ga niet zeggen dat hij een slechte attitude had, maar hij had wel een karaktertje. Hij zei wat hij dacht. Als hij bij Ajax niet geslaagd is, heeft dat niks met zijn voetbalkwaliteiten te maken. Ik heb nog contact met Noa via sociale media en ik heb gezien dat hij het goed heeft gedaan bij Club Brugge. Ik ga hem zeker eens bellen om wat meer over Anderlecht te weten te komen. Noa heeft al een paar keer tegen hen gewonnen, hij zal me dus zeker kunnen zeggen wat hun sterke en zwakke punten zijn.”

“Ik ben een eerlijke jongen: Anderlecht is van een ander niveau dan wij – je moet onze budgetten nog maar vergelijken. Iedereen denkt dus dat Anderlecht makkelijk gaat winnen. Maar ik kan beloven dat wij alles gaan geven.”