Reist Sergio Gomez niet mee door nakende transfer naar Manchester City? “Hij had nog niet genoeg competitie in de benen”

Op zijn persconferentie daags voor de wedstrijd tegen Paide kwam Felice Mazzu ook nog even terug op de situatie van Sergio Gomez, die niet in de selectie zit en in de belangstelling van Manchester City staat.

“Sergio is pas vorige week met de groep beginnen te trainen”, aldus de paars-witte T1. “Hij heeft nog niet genoeg competitie in de benen. Hij gaat beetje bij beetje terugkeren, misschien door wat wedstrijden te spelen met de U23. Dat er speculaties zijn over een transfer? Ik maak me geen zorgen. Dat hoort er nu eenmaal bij in deze periode.”

“Sergio is een goeie speler, maar ik probeer met de heel groep bezig te zijn. De sterkst mogelijke groep vormen is waar ik nu mee bezig probeer te zijn. Dat Sergio verkopen ook meer budget creëert? Ik praat niet graag over budgetten. Alle spelers van Anderlecht zijn goeie spelers. En die zou ik het liefst allemaal houden.” (grijnst)