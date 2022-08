Antwerp-coach Mark van Bommel maakt zich geen zorgen na vertrek van Manuel Benson: “Marc Overmars is druk in de weer”

Een aderlating is het sowieso. Manuel Benson (25) was in de voorbereiding en in de eerste wedstrijden van het seizoen een meerwaardespeler voor Antwerp, maar de winger vertrekt naar Burnley, de club van Vincent Kompany. “Benson speelde inderdaad goed”, aldus Mark van Bommel. “We hadden kunnen beslissen om hem aan zijn contract te houden, maar dat hebben we niet gedaan. Beni wilde graag vertrekken, dat had hij eerder aangegeven.”

Met Arbnor Muja (23) van Drita staat er al een vervanger klaar. Het is evenwel de vraag of dat voldoende is voor een ambitieus Antwerp. Volgens Van Bommel moeten de fans zich voorlopig geen zorgen maken. “Want Marc Overmars is druk in de weer. Het is zeker de bedoeling om ons te versterken, al kan ik natuurlijk niet beloven dat het er ook effectief van komt.”

Over Lillestrom was Van Bommel kort: “We gaan voor winst. Ik kon Union niet zien tegen Rangers, mijn televisie-abonnement is nog niet in orde, maar wij willen wel hun voorbeeld volgen en een positief resultaat boeken, om zo ook punten te pakken voor de Belgische coëfficiënt.”