Eerste van twee Rammstein-concerten werd groot spektakel, uittocht verliep vlot: “Dit staat voor eeuwig in mijn geheugen gegrift”

Omstreeks 16 uur al kwamen de eerste toeschouwers toe aan het concertterrein. Het optreden zou uiteindelijk pas bijna vijf uur later starten, maar dat kon hen niet deren. Een plaatsje vooraan aan het podium bemachtigen: daar was het hen om te doen. Urenlang kwamen gevulde bussen, talloze fietsers en heel wat mensen te voet, toe aan de concertsite aan de Duinkerkseweg.

Eens het concert begonnen was, probeerden heel veel mensen van buiten de site een glimp op te vangen van het imposante podium. Onder hen ook Michael (31) en Tamara (28). Zij hebben tickets voor het concert van donderdag, maar kwamen nu al de sfeer opsnuiven. “Ik krijg kippenvel bij het horen van de muziek”, zegt Michael. “Wij zijn grote fans. In 2019 zagen we Rammstein zelfs drie keer aan het werk. Het concert van morgen wordt de vierde keer dat we de band aan het werk zien.” (lees verder onder de foto)

LEES OOK. Dit vond onze man van Rammstein in Oostende: ’s werelds machtigste liveband, maar wel enkele uitdagingen

Michael en Tamara probeerden een glimp op te vangen van het concert, maar zijn er donderdag zelf bij. — © Jeffrey Roos

Om 23 uur weerklonken de laatste decibels door de boxen op de concertsite. Alain De Wit (56) uit Oostende was op het concert aanwezig met zijn twee dochters Sarah (36) en Virginie (27) en schoonzoon Rob Vos (36). “Het was de eerste keer dat ik Rammstein aan het werk zag en dit wordt een concert die voor eeuwig in mijn geheugen gegrift staat”, vertelt Alain. “Zelfs al ben je geen fan van het genre, dan nog spreekt de show alleen al tot de verbeelding.”

Danny De Paepe en Karina Rau hielden hun frituur langs de Torhoutsesteenweg voor de gelegenheid langer open. “In normale omstandigheden sluiten wij om 22 uur de deuren”, zegt Danny. “Dit zijn echter geen normale omstandigheden. Als hier 50.000 man langskomt, dan kan je de deuren niet sluiten. Ik herinner me dat we in de jaren ’90 tot 3 uur ’s morgens gewerkt hebben tijdens het optreden van Michael Jackson op de Wellington renbaan. Zo laat zal het hier wel niet worden. Ook donderdag blijven we langer open om de vertrekkende meute de kans te geven nog een frietje te eten.” (lees verder onder de foto)

Danny en Karina hielden samen met zoon Lorenzo hun frituur langer open om de meute nadien op te vangen. — © Jeffrey Roos

De uittocht na het concert verliep uiteindelijk bijzonder goed. “De uittocht is inderdaad goed verlopen”, zegt Eline Goeminne, perswoordvoerder van de lokale politie van Oostende. “Er vielen geen incidenten te melden.” Los van wat file richting autosnelweg, ter hoogte van het Kennedy rond punt, konden ook wij vaststellen dat er geen noemenswaardige problemen waren bij de uittocht. In het station van Oostende verliep de controle van de tickets voor de uitverkochte nachttreinen echter wat moeizamer, maar uiteindelijk konden de treinstellen op tijd koers zetten naar hun bestemming om de vele fans op een veilige manier thuis te brengen.

De uittocht verliep bijzonder goed. Alleen in het Oostendse station was het aanschuiven geblazen om de nachttrein op te geraken. — © Jeffrey Roos

Bussen reden af en aan om concertgangers op hun bestemming te brengen. — © Jeffrey Roos

(Jeffrey Roos)