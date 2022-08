Negen Mexicaanse mijnwerkers vast in koolmijn

“Om 13.35 uur werd een instorting gemeld in een koolmijn in de plaats Sabinas, in de deelstaat Coahuila”, aldus Obrador op Twitter. “Die instorting leidde tot een overstroming van de schacht waarin negen mijnwerkers vastzaten. We hopen ze veilig en wel terug te vinden.”

De hulpdiensten zijn al ter plaatse, met onder meer 92 leden van de Nationale Garde. Een van de kompels kon zichzelf in veiligheid brengen en kon zo de autoriteiten alarmeren. Naasten van de mijnwerkers zijn naar de mijn getrokken om er te bidden.

De deelstaat Coahuila is de belangrijkste steenkoolregio van het land.

