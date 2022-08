Ondanks oorlog verwacht Oekraïne 10 procent meer oogst binnen te halen

In een eerdere vooruitblik was sprake van 60 miljoen ton graan en oliehoudende zaden, maar nu liggen de verwachtingen op 65 tot 67 miljoen ton. Dat kondigde minister van Landbouw Mykola Solsky woensdag aan.

Er werd al 12 miljoen ton geoogst, zei premier Denys Sjmyhal nog. “In totaal hebben we 3,2 miljoen van de in juni vereiste 5 miljoen ton uitgevoerd”, aldus nog Sjmyhal. De export neemt geleidelijk toe, via het spoor, de weg en de Donauhavens.

Teken van hoop

De voorbije dagen is de vrijgave van de miljoenen tonnen graan die opgeslagen liggen in de havens aan de Zwarte Zee algemeen begroet als een teken van hoop in Oekraïne. Het land staat bekend als de graanschuur van Europa. Een eerste schip, met aan boord 26.000 ton maïs, passeerde woensdag door de Bosporus op weg naar Libanon.

De oogst van de Oekraïense boeren is dringend nodig op de wereldmarkt, vooral in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De Verenigde Naties waarschuwden onlangs voor een ongeziene hongercrisis, wereldwijd.