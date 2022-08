Ster in heelal... blijkt plakje chorizo

Is het een ster of een plakje chorizo? — © rr

“Foto van Proxima Centauri, ster die het dichtst bij de zon staat, op 4,2 lichtjaren van ons. Genomen met JWST. Zo gedetailleerd… Een nieuwe wereld openbaart zich dag na dag”, tweette de Franse wetenschapper Etienne Klein vorige zondag.

Een foto die echter te mooi was om waar te zijn: in realiteit ging het om een plakje chorizo op een inktzwarte achtergrond. Toch trapten flink wat internauten er met open ogen in. De tweet werd meer dan 9.750 keer geliket en 1.884 keer geretweet, alvorens Klein via een nieuwe tweet de smakelijke waarheid opbiechtte.

(lees verder onder de tweet)

“Het goede nieuws is dat sommigen het bedrog onmiddellijk begrepen”, zegt de wetenschapper in een reactie bij de collega’s van Huffington Post, “maar er waren ook twee tweets nodig om het volledig op te helderen. Dit illustreert meteen ook het feit dat nepnieuws op sociale netwerken altijd succesvoller is dan echt nieuws. Ik denk ook dat de grap niet zo succesvol zou zijn geweest als ik niet had gezegd dat het een foto van de James Webb ruimtetelescoop was.”

(lees verder onder de tweet)

Met zijn grap wil Etienne Klein, directeur van het Franse Kernenergiecommissariaat CEA, de mensen twee dingen duidelijk maken: zelfs al zegt een autoriteit of expert het en zelfs al ziet het er ongelooflijk echt uit, dan nog kan het ‘fake news’ zijn. “Laten we leren altijd op onze hoede te zijn!” Gelukkig wisten de meeste internauten de grap wel te smaken, getuige de reacties.