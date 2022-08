Explosies beschadigen gebouwen in Antwerpen en Deurne

Op het Antwerpse Zuid en in het Antwerpse district Deurne hebben in de nacht van woensdag op donderdag twee explosies plaatsgevonden aan gebouwen. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Er is een onderzoek gestart, dat onder meer zal moeten uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu.

Rond 3.15 uur vond de eerste explosie plaats in de Volksstraat op het Antwerpse Zuid. Onbekenden viseerden daar het pannenkoekenhuisje Stacks, dat in juni 2020 al eens onder vuur werd genomen met een granaat. Slechts een halfuur later werd een zwaar explosief gegooid naar een kapperszaak op de Turnhoutsebaan in Deurne.

Bij beide incidenten vielen geen gewonden, maar de ontploffingen zorgden wel voor veel materiële schade, voornamelijk op de Turnhoutsebaan in Deurne. Daar is de volledige inkomhal van de zaak vernield. Ontmijningsdienst Dovo, het gerechtelijk labo en de federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen. (Lees verder onder de foto)

De Turnhoutsebaan in Deurne. — © joro

“Het parket heeft vannacht twee onderzoeksrechters gevorderd voor vernieling door ontploffing en inbreuken op de wapenwet. Momenteel worden de aanslagen beschouwd als twee aparte dossiers, maar onderlinge linken en linken met voorgaande aanslagen worden onderzocht. Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter zal verder gevoerd worden door de FGP Antwerpen. Later op de dag volgt een afstapping op de Turnhoutsebaan in Deurne”, laat het Antwerpse parket weten.

De aanslag in de Volksstraat lijkt gelinkt te zijn met de aanslag in de nacht van dinsdag op woensdag. In de Deken De Winterstraat in Berchem staken onbekenden een wagen in brand. Op de voordeur staat in zwarte graffiti ‘snitch’ te lezen, wat zoveel betekent als ‘verklikker’.

In het pand woont Abdoladim E.H. (53). De familie wordt genoemd in verschillende drugsdossiers en is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen. Een zoon werd eerder vervolgd voor drugsfeiten. In eerste aanleg werd hij veroordeeld voor de handel in cocaïne, maar in beroep ging hij vrijuit. Abdoladim E.H. is ook uitbater van het pannenkoekenhuisje Stacks op het Antwerpse Zuid.