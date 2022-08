West Ham heeft 40 miljoen euro over voor Rode Duivel Amadou Onana, maar entourage formeel: “Wij willen naar Everton”

West Ham United drukt door voor Rode Duivel Amadou Onana (20), maar zelf heeft de middenveld een andere bestemming in gedachten. Hij wil naar Everton, dat inmiddels ook een bod neerlegde bij Lille.

Amadou Onana is hot op de transfermarkt. Het jeugdproduct van onder meer Anderlecht en Zulte Waregem kan naar West Ham, dat 35 miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen voor hem veil heeft. Gisteren raakte al bekend dat de onderhandelingen met Onana zelf evenwel moeizamer verliepen en nu is duidelijk waarom.

De middenvelder, die reeds mocht debuteren voor de Rode Duivels, geniet immers ook belangstelling van Everton. “En Amadou wil zelf naar Everton”, klinkt het bij zijn entourage. Volgens onze informatie legde ook die club al een bod neer bij Lille: het zou ongeveer even hoog zijn als dat van West Ham.

Pas sinds vorig seizoen speelt Onana voor Lille. Voordien kwam hij uit voor Hoffenheim en Hamburg, dat zeven miljoen euro voor hem ontving van Lille.