Vier jaar celstraf voor man die hond van Lady Gaga stal

Een van de drie mannen die worden verdacht van het stelen van de honden van Lady Gaga, is woensdag in Californië veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De man, Jaylin Keyshawn White, gaf toe dat hij de Franse buldogs begin vorig jaar meenam tijdens een gewelddadige overval waarbij de hondenuitlater van de zangeres werd neergeschoten.

De inmiddels 20-jarige White overviel hondenuitlater Ryan Fischer toen die de honden van Lady Gaga in februari 2021 in Hollywood uitliet. Een van de twee andere verdachten loste het schot dat Fischer trof. Het drietal nam de honden Koji en Gustav mee. Een derde hond, Miss Asia, rende weg tijdens de ontvoering maar werd later teruggevonden.

De viervoeters Koji en Gustav keerden veilig terug bij een politiebureau in Los Angeles nadat Lady Gaga een beloning van 500.000 dollar had uitgeloofd. De politie van Los Angeles zei dat de verdachten ten tijde van de ontvoering niet wisten dat het om de honden van Lady Gaga ging, zij waren uit op de Franse buldogs vanwege hun waarde.

De vermoedelijke schutter, de negentienjarige James Howard Jackson, werd ook opgepakt maar eerder dit jaar ten onrechte vrijgelaten door een “administratieve fout”. Hij is nog altijd voortvluchtig. De derde verdachte, de 28-jarige Lafayette Shon Whaley, is voor zover bekend nog niet veroordeeld.