David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. “Er zijn waarschuwingssignalen dat de relatieve macht van de EU en de Verenigde Staten afneemt in een wereld.” — © Patrick De Roo

Spanningen over Taiwan, een aanslepende oorlog in Oekraïne, energieprijzen en inflatie die door het dak schieten, waar moet het naartoe met deze wereld? We vroegen het aan David Criekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Zijn analyse stemt niet vrolijk. “We onderschatten nog altijd wat er op ons afkomt.”