Boer Werner (62) overvallen in boerderij: “Ze sloegen in mijn gezicht en ik werd geboeid”

De 62-jarige Werner De Bie is maandag het slachtoffer geworden van een brutale home invasion in boerderij Lindehoeve in Mariaburg (Ekeren). De daders gingen aan de haal met een som geld.

Slachtoffer Werner De Bie sliep maandagnacht eerder uitzonderlijk in de Lindehoeve vlak bij het kerkhof aan Schriek in Mariaburg. “Als de koeien op stal en gemolken zijn, ga ik gewoonlijk naar huis”, vertelt hij. “Maar zondag kwam ik van den Antwerp(RAFC won met 1-0 tegen Zulte-Waregem, red.) en het werd wat laat. Mijn vrouw is aan het herstellen van corona en ik wilde haar niet storen, dus bleef ik op de boerderij slapen.”

Het was rond 2.15u toen Werner plots wakker werd omdat er onbekende mannen in zijn kamer stonden. “Ik wist niet wat er gebeurde, twee mannen sprongen op mij, sloegen me in mijn gezicht en boeiden me met gescheurde T-shirts”, vertelt hij. De overvallers sleurden hem uit bed en gooiden hem op een veldbedje in de kamer. Met een hockeystick werd de Ekerenaar op zijn heup geslagen. “In gebroken Nederlands vroegen ze naar geld”, zegt Werner. Uiteindelijk vertrokken de daders met ongeveer 2.000 euro en de gsm van het slachtoffer.

Gebroken kaakbeen

“Ik denk dat de overval een uurtje geduurd heeft, uiteindelijk kon ik me bevrijden en ben ik de buren gaan wakker maken. Zij hebben de politie gebeld”, vertelt de man. Werner werd ’s nachts overgebracht naar het ziekenhuis waar een gebroken kaakbeen en een barst in het neusbeentje werden vastgesteld. Hoewel hij vijf dagen werkonbekwaam is, stond hij maandagnamiddag en dinsdag al terug tussen zijn koeien, met de hulp van zijn 19-jarige dochter Elena.

Speurders en mensen van het labo kwamen in de loop van maandagochtend ter plaatse, onder meer voor een sporenonderzoek. “Het onderzoek loopt en wordt gevoerd door de lokale recherche van de politiezone Antwerpen”, aldus Aerts.

De speurders gaan uit van drie daders. Die zouden binnengeraakt zijn via een klein raampje van de douchecel. “Mogelijk dachten ze dat er niemand aanwezig zou zijn”, aldus Werner De Bie.