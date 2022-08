Pop-up Zanzibar mag na controverse toch opnieuw openen, op één voorwaarde

De pop-up Zanzibar heropent nadat de gemeente een nieuwe vergunning afleverde, dit ondanks de vernietigende beslissing van de Raad van State . — © if

Het college van burgemeester en schepenen heeft een opnieuw een vergunning toegekend aan de pop-up Zanzibar, die meteen heropent. Daarmee gaat de gemeente in tegen het arrest van de Raad van State voor de schorsing van de vergunning op 27 juli met de onmiddellijke sluiting als gevolg.

Het college van burgemeester en schepenen besliste woensdagavond om de toegekende vergunning aan de pop-up zomerbar Zanzibar, aan de Dahliastraat op de grens met Steenhuffel, “beter te motiveren”.

Die pop-up met vaste constructies werd door de Raad van State (RVS) bestempeld als “een openluchtdiscotheek” in agrarisch gebied gedurende de periode van 27 mei tot en met 3 september. De RVS oordeelde in een sterk gemotiveerd arrest onder andere ook dat er een inbreuk is op de pop-up-wetgeving en de bestemming van het agrarisch gebied. (Lees hieronder verder)

Burgemeester Maarten Mast (LVB) vertrok donderdagochtend op verlof, Lien Casier (CD&V Plus) neemt als waarnemend burgemeester het woord. “Er worden bijkomende beperkingen opgelegd aan de organisatie, om zo eventuele overlast naar de omgeving verder in te perken”, zegt Casier.

“In de schorsing haalde de Raad van State aan dat onvoldoende duidelijk was wat de activiteiten in de zomerbar zijn, dat er niet werd ingegaan op de inpasbaarheid in agrarisch gebied en onvoldoende gemotiveerd werd op welke wettelijke basis de toelating gegeven werd. Het bestuur heeft aanvullende informatie opgevraagd bij de organisatie, om de vergunning beter te motiveren.”

LEES OOK: Petitie voor heropening zomerbar Zanzibar krijgt al meer dan 1.000 handtekeningen, maar burgemeesters zijn het grondig oneens

“Er is een gedetailleerde inventarisatie gemaakt van de activiteiten en constructies. Er werd verduidelijkt dat deze vrijgesteld zijn van omgevingsvergunning, dat deze onder recreatief medegebruik vallen en ze de verwezenlijking van het agrarisch gebied niet in het gedrang brengen”, stelt de waarnemend burgemeester.

Overlast voorkomen

“Er wordt ook fors ingezet op het bijkomend en voortdurend voorkomen van eventuele overlast naar de directe omgeving. Per openingsdag is er een beperking opgelegd van het aantal aanwezigen en van de grootte van de parking. Ook enkele evenementen en afwijkingen op de beperking van het geluid werden ingetrokken. Het gemeentebestuur engageert zich om op regelmatige basis de zomerbar bijkomend te gaan controleren.”

Het is nu afwachten hoe de buurt, die naar de Raad van State stapte, zal reageren.