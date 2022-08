Belgisch gezin laat hond vastgebonden en zonder water achter op snikhete parking

Een ambtenaar van Staatsbosbeheer, de grootste bos- en natuurbeheerder van Nederland, heeft een hond net op tijd kunnen redden. Het dier was woensdag door een Belgisch gezin achtergelaten op een snikhete parking aan de Galderse Meren in Breda. Ondertussen waren de gezinsleden verkoeling gaan opzoeken in het water.

Het dier zat vastgebonden aan een boom op een parkeerplaats bij de recreatieplassen ten zuiden van Breda. Het was die dag 32 graden en het beestje had geen water. De ambtenaar van Staatsbosbeheer zag de hond gelukkig op tijd, maar is niet te spreken over de actie: “Als je nou lekker met je gezin gaat genieten van de Galderse Meren bij 32 graden, dan laat je je hond thuis. Je bindt hem niet aan een boom op een parkeerplaats zonder water.”

Het beestje heeft heel wat uren alleen doorgebracht: rond 13.30 uur werd het dier vastgebonden, om 17 uur alarmeerde een voorbijganger de handhaving. De ambtenaar kon merken dat de viervoeter dorst had.

Het gezin bleek uit België te komen. De baasjes hebben een boete gekregen en mochten niet langer op het strand blijven.