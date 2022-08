Opnieuw capaciteitsverlaging voor gaspijpleiding tussen Verenigd Koninkrijk en Europa

De ‘Interconnector’ is een pijpleiding tussen Zeebrugge en Bacton, in het Verenigd Koninkrijk. Door de leiding kan zowel aardgas richting het continent als richting het Verenigd Koninkrijk vloeien. In de winter vloeit het aardgas meestal richting Bacton. Jaarlijks vloeit er 20 miljard kubieke meter aardgas naar België en 25,5 miljard kubieke meter naar het Verenigd Koninkrijk.