In Blaarmeersen loopt discussie tussen twee families compleet uit de hand: twee gewonde agenten en drie aanhoudingen

Een discussie tussen twee families is woensdagavond op de Blaarmeersen zwaar uit de hand gelopen. De politie moest tussenbeide komen en daarbij raakten twee agenten wond. “Drie personen werden daarop even bestuurlijk aangehouden”, legt politiewoordvoerder Dirk De Sutter uit.

Het was woensdag kalme dag op de Blaarmeersen. Ondanks de warme temperaturen bleef de grote drukte uit, maar tegen 17.30 uur liep het even uit de hand. Het potje van twee families kookte over. Er kwam duw- en trekwerk aan te pas en politie moest daarop tussenbeide komen.

“Een vrouw van de ene familie had een kind van de andere aangesproken op zijn gedrag”, legt de Gentse politiewoordvoerder Dirk De Sutter uit. “Die vertelde dat aan zijn familie en zo ontstond een kettingreactie. De andere familieleden kwamen verhaal halen en zo stonden ze neus aan neus.”

Twee lichtgewonden

Het incident gebeurde in de niet-betaalde zone van de Blaarmeersen. “Onze mensen waren op de Blaarmeersen aanwezig en kwamen snel ter plaatse”, legt De Sutter verder uit. “Bij het tussenbeide komen raakten wel twee van onze mensen lichtgewond. Verder vielen geen gewonden.”

De situatie was snel onder controle, maar drie familieleden werden even bestuurlijk aangehouden. “Pas toen ze gekalmeerd waren, mochten ze beschikken”, zegt De Sutter. “Er werd daarop een proces-verbaal opgemaakt over de feiten. Dat is ondertussen overgemaakt naar het parket.”