Oplegger van Vlaming met tonnen stro brandt volledig uit: “En dat allemaal door een weggegooide sigaret”

Het incident gebeurde woensdag kort na de middag op de A25, de ring rond Rijsel. De trucker van firma Calliau uit Noordschote, een vijftiger, was onderweg met een lading stro vanuit Cambrai naar Noordschote. “Enkele passanten zochten zijn aandacht door te toeteren”, zegt medezaakvoerder Benny, die het familiebedrijf samen met zijn vader runt. Het bedrijf telt zes personeelsleden en handelt hoofdzakelijk in stro. (Lees verder onder de foto)

De brand ontstond duidelijk achteraan de vrachtwagen. — © IF

“Toen hij achteromkeek, zag hij de vlammen aan de achterzijde van de truck. Vervolgens heeft hij bliksemsnel gehandeld. Hij zette zich meteen aan de kant, koppelde de trekker los en reed voorwaarts. Zo kon hij die alvast vrijwaren. Ook de hulpdiensten werden meteen gebeld.”

Tonnen stro in brand

De Franse pompiers SDIS 59 snelden ter plaatse en moesten meerdere tankwagens laten aanrukken om de brand te blussen. Door de grootte van de brand werd de snelweg afgesloten. Meerdere tonnen stro stonden in brand en werden op de snelweg uitgegooid om te blussen. Ook de Franse pompiers feliciteerden de chauffeur met zijn koelbloedige handelen. (Lees verder onder de foto)

Al het stro werd geblust op de snelweg. — © SDIS 59

“Die man is al meer dan 20 jaar aan de slag bij ons”, vervolgt Benny. “Met zijn handelen is veel erger voorkomen. De remorque is weliswaar volledig vernield, want zowat alles is verbrand of gesmolten. We zoeken een tijdelijke oplossing, want het duurt tot een jaar eer we een nieuwe bestelling krijgen. Gelukkig kon de trekker wel gevrijwaard blijven.”

Weggegooide sigaret

De oorzaak van de brand zou bij een achteloos weggegooide sigaret door een andere bestuurder liggen. “Ons vermoeden is heel groot”, vervolgt Benny. “Het stro was zeer droog en ontbrandt niet zomaar. Bovendien is duidelijk gebleken dat de brand ontstond bij de achterste strobalen. Die liggen niet onmiddellijk bij de branden, leidingen of het remsysteem. Dat was trouwens volledig in orde en net gekeurd.”

“De chauffeur kwam van Cambrai en was dus ook nog niet lang onderweg. Volgens onze info is een weggegooide sigaret de meest plausibele verklaring. Zo zie je maar wat voor gevolgen zoiets kan hebben. Het leven van onze chauffeurs wordt zo op het spel gezet. Hopelijk denkt iedereen beter na.”