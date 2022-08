Twee Belgische bergbeklimmers moeten in het holst van de nacht worden gered

Twee jonge Belgen zijn in de nacht van woensdag op donderdag gered moeten worden van een berg in de Italiaanse Dolomieten. De twee hadden een noodoproep verstuurd nadat ze voor een verkeerde afdaling hadden gekozen.

De twee Belgen, een man en een vrouw, bevonden zich rond middernacht een vijftigtal meter onder de top van de Derde Sellatoren, een onderdeel van het Sella-massief in de Italiaanse Dolomieten. Omdat ze het spoor bijster waren geraakt en de vrouw lichtgewond was aan de enkel, besloten ze een noodoproep uit te sturen.

Een zoekactie werd op poten gezet en uiteindelijk werden de twee gevonden door een helikopter van de lokale bergreddingsdienst. “Toen we ter plaatse kwamen, zagen we de twee net onder de top”, zegt bergredder Adam Holzknecht. “Ze hadden de verkeerde afdaling gekozen.”

De reddingsmissie was niet zo evident. “Het was een erg donkere nacht, waardoor het voor de helikopterpiloot moeilijk was om de juiste afstand tot de bergwand in te schatten.”

Uiteindelijk konden de man en de vrouw via een 40 meter lange lier een plaatsje nemen in de helikopter, waarna ze naar veiliger oorden werden gebracht. Op een lichte enkelblessure na kwamen ze er met de schrik van af.