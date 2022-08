Haast nergens zoveel vluchtmisdrijven als bij ons: één maatregel zou al kunnen helpen, maar “wordt al dertig jaar over gepalaverd”

Het dodelijke verkeersongeval in Temse was er alweer één met vluchtmisdrijf. Gemiddeld zijn er in ons land 12 per dag, wat ons de op één na slechtste leerling van de klas maakt in Europa. Dé oplossing voor het probleem bestaat niet, maar één maatregel zou alvast een groot verschil kunnen maken, zeggen verkeersexperten, politieke partijen en het verkeersinstituut Vias.