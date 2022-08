Van Januzaj tot Isco: deze contractloze topvoetballers wachten nog vol spanning op een nieuwe club

Drie Rode Duivels gratis op te pikken

Drie Rode Duivels die in november absoluut mee op het vliegtuig willen richting Qatar zitten momenteel nog zonder club. Dries Mertens (35) nam donderdag met een emotionele videoboodschap definitief afscheid van Napoli. Zijn contract liep eind juni af en de record-man van Napels zoekt andere oorden op. De flankaanvaller zou deze week nog een mooi contract bij Juventus naast zich neergelegd hebben uit respect voor ‘zijn’ Napoli. Eerder was er ook al sprake van Roma en zelfs Antwerp, al ontkenden ze dat bij de Great Old met klem.

Ook een zekerheid in de Belgische WK-kern die momenteel nog zonder club zit: Jason Denayer (27). De naam van de ex-verdediger van Lyon werd genoemd bij onder meer Sevilla en AS Roma en hij onderhandelde met de Italiaanse eersteklasser Torino, maar witte rook is er nog niet.

Waar ligt de toekomst van Adnan Januzaj (27)? Bondscoach Martinez noemde hem na afloop van het jongste interland-vierluik nog een van de grootste talenten die hij kent, maar de middenvelder heeft nood aan speelminuten om zijn WK-selectie af te dwingen. Onze landgenoot kwam vijf seizoenen in actie bij Real Sociedad, maar trok er de deur achter zich dicht. Januzaj flirtte de voorbije maanden met Napoli en West Ham en ook de naam Antwerp passeerde al de revue, iets wat the great old meteen ontkende.

Ervaren goalgetters

Een club die op zoek is naar een ervaren spits met een neus voor goals heeft keuze te over in de zomersolden. Of wat dacht u van Edinson Cavani (35)? Voor de Uruguayaan is er dit seizoen geen plek meer bij Manchester United. Met 360 officiële clubgoals op de teller (138 in de Ligue 1, 112 in de Serie A en 35 in de Champions League) zijn er weinig aanvallers die betere adelbrieven kunnen voorleggen. Cavani werd de voorbije weken onder meer gelinkt aan Dortmund, Villarreal en Real Madrid.

Diego Costa (33) zit al een half jaar zonder werkgever sinds hij begin januari geen contractverlenging meer kreeg bij Atlético Mineiro in zijn geboorteland Brazilië. De Spaanse ex-spits van onder meer Atlético Madrid en Chelsea wil graag opnieuw in Spanje aan de slag en onderhandelt met Rayo Vallecano.

Het is dezer dagen gewaagd om een Rus binnen te hengelen, maar een club die weinig geeft om politieke correctheid kan proberen om Artem Dzyuba (33) binnen te hengelen. Het boegbeeld van Zenit Sint-Petersburg en de topscorer aller tijden van Rusland verliet na zeven jaar de stad van Peter de Grote. Hij wil niet meer in Rusland voetballen en onderhandelde met enkele topclubs in Turkije, maar kwam niet tot een overeenkomst.

Het avontuur van Dieumerci Mbokani (36) in Koeweit is vorige week vroegtijdig ten einde gekomen. De Congolees verbrak zijn contract bij Kuwait SC. De ex-spits van Anderlecht, Standard en Antwerp is evenwel niet van plan om een punt achter zijn carrière te zetten. “Ik ben nog in topvorm”, zei hij zelf in onze krant. “Ik ben klaar om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. In België? Graag, als ze mij een interessant voorstel doen.”

Enkele jaren jonger, maar even gratis: Andrea Belotti (28). De Italiaanse international zei in juni Torino vaarwel en lonkt nu vooral naar AS Roma. Ook Valencia,Olympique Marseille en Borussia Dortmund zijn geïnteresseerd in de spits die de voorbije jaren goed was voor 106 goals en 27 assists in de Serie A.

The Real deal

Iets lager op het veld, maar met een even ronkende naam als de gratis aanvallers van hierboven: Francisco Román Alarcón Suárez, al kent u hem uiteraard enkel als Isco (30). De balvirtuoos won vijf keer de Champions League, drie Spaanse titels en één Spaanse beker met Real Madrid, maar heeft geen toekomst meer in de hoofdstad. Sevilla en stadsrivaal Betis leken het hardst geïnteresseerd, maar zouden zijn afgeknapt op het riante salaris (10 miljoen euro per jaar) van de middenvelder.

Marcelo (34)verliet Real Madrid deze zomer langs de grote poort als de speler met de meeste titels in de geschiedenis van de club (25), maar ronde de Braziliaanse flankspeler is het momenteel even stil als rond Isco. De Braziliaan Ronaldo wilde zijn landgenoot naar Valladolid lokken, zonder succes. Een terugkeer naar Brazilië behoort tot de mogelijkheden.

Gratis buffers

Wie de markt op moet om zijn verdedigend compartiment te versterken, kan ook eens een kijkje nemen in de koopjesbak van Transfermarkt.com. Zo zit Serge Aurier (29) bijvoorbeeld zonder club. Toch goed voor 81 wedstrijden bij PSG en 110 bij Tottenham Hotspur. Ondanks die aardige adelbrieven is de Ivoriaan ondertussen overbodig geworden bij Villarreal.

Djibril Sidibe (30) maakte deel uit van de Franse selectie die wereldkampioen werd in Rusland en pendelde sindsdien tussen Monaco en Everton. Bij het team van Philippe Clement liep eind juni zijn contract af. Het oog van de flankverdediger lijkt vooral op de Premier League gericht.

Cheikhou Kouyate (32) wou graag bij Crystal Palace blijven, maar de verdedigende middenvelder die ooit het mooie weer maakte bij Anderlecht kreeg slechts een contract van een jaar aangeboden en hij wou enkel eentje voor minstens twee seizoenen tekenen.