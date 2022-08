Brusselse politie pakte dit jaar al 171 drugsdealers op en nam 160.000 euro in beslag

In de eerste zeven maanden van 2022 heeft de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek) al 171 personen opgepakt die verdacht werden van drughandel. Ook werden 5,8 kilogram heroïne, 3 kilogram cocaïne, en 37,5 kilogram cannabis in beslag genomen, naast 160.000 euro en 8.000 dollar.

De drughandel is voor de verschillende Brusselse politiezones al lang een bekend probleem, dat ook heel wat geweld en overlast met zich mee brengt. Tussen september en juli vonden alleen al in de politiezone Brussel West veertien schietpartijen plaats die vermoedelijk verband houden met het drugsmilieu.

Begin dit jaar stelde de politiezone nog een Actieplan verdovende middelen op, waarin voorzien werd in dagelijkse patrouilles, gerichte controles in bepaalde handelszaken en diepgaande gerechtelijke onderzoeken. Daarvoor werd ook de samenwerking met het Brusselse parket en de verschillende gemeentebesturen vernauwd.

Dagelijkse strijd

“Sinds januari hebben we op ons grondgebied al 171 personen gearresteerd voor verkoop van verdovende middelen”, klinkt het. “128 verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket, van wie er 44 onder aanhoudingsbevel werden geplaatst, en 7 minderjarigen geplaatst werden in een jeugdinstelling. Bij de dagelijkse controles en bij de huiszoekingen konden we ook al 5,8 kilogram heroïne, 3 kilogram cocaïne, en 37,5 kilogram cannabis in beslag nemen, naast 160.000 euro en 8.000 dollar.”

“Deze inbeslagnames zijn het resultaat van de dagelijkse inzet, zowel van de politieagenten die op het grondgebied van de zone patrouilleren als van onze gespecialiseerde diensten”, aldus nog de politie, die aankondigt haar beleid verder te zullen zetten.