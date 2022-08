Fietsster (74) zwaargewond na val: wielertoerist voorkomt erger dankzij knelverband met truitje en fietspomp

Een wielertoerist heeft de eerste en noodzakelijke zorgen toegediend aan een gevallen fietsster (74) op het jaagpad in Lanaken. De vrouw bloedde hevig en had mogelijk een open beenbreuk. Met zijn wielertruitje en fietspomp legde de voorbijganger het levensreddend knelverband.

Zonder tussenkomst van de toevallige passant had de vrouw wellicht nog meer bloed verloren. Om de ernstige bloeding te stoppen, nam de wielertoerist de correcte noodmaatregel met de materialen die hij voorhanden had. Hij legde zo een tourniquet, een knelverband waarvoor een reep stof en een stok nodig is.

De man - die goed op de hoogte was van de EHBO-voorschriften - trok zijn wielertruitje uit en wikkelde de vrouw haar been erin, net boven de wonde. Dan legde hij een halve knoop in de tourniquet. Zijn fietspomp plaatste hij op de halve knoop en dan maakte hij een hele knoop met de fietspomp erin. Vervolgens heeft hij aan de pomp gedraaid zodat de tourniquet strakker om haar been kwam te zitten en de vrouw geen bloed meer verloor.

De wielertoerist bleef bij het slachtoffer tot de ambulance er was. De 74-jarige vrouw uit Koersel is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie Lanaken-Maasmechelen prijst de medische interventie van de voorbijganger.