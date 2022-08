Treinverkeer op spoorlijn Gent-Brugge onderbroken door aanrijding met koe in Landegem

Het treinverkeer op de spoorlijn Gent-Brugge was donderdag tussen 11.30 en 12.40 uur onderbroken na een aanrijding van een koe in het Oost-Vlaamse Landegem. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Sinds 12.40 uur is er opnieuw treinverkeer mogelijk over één spoor, met voorrang voor de treinen richting kust.