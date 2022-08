Franse tekst op tweetalige borden aan OHL overplakt met sticker: “In Vlaanderen alleen Nederlands”

Aan het oefencomplex van OH Leuven heeft het Taal Aktie Komitee stickers geplakt over de Franse tekst op de tweetalige borden: “In Vlaanderen alleen Nederlands”. De gemeente heeft de stickers ondertussen weggehaald.

Afgelopen week zorgden de nieuwe borden op het oefencomplex van eersteklasser OH Leuven voor ophef. Deze zijn namelijk tweetalig in het Frans en Nederlands opgesteld. “Een duidelijke inbreuk op de taalwetgeving, aangezien het oefencomplex van OHL overduidelijk in Vlaanderen ligt en de terreinen eigendom zijn van de gemeente Oud-Heverlee”, liet het Taal Aktie Komitee weten. Vervolgens overplakte het TAK met de boodschap: “In Vlaanderen alleen Nederlands.”