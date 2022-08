Bank of England verhoogt rente en waarschuwt voor lange recessie

De Bank of England heeft de rente in het Verenigd Koninkrijk verhoogd met 50 basispunten, tot 1,75 procent. Het gaat om de grootste stijging in 27 jaar. Tegelijk waarschuwde de centrale bank voor een lange recessie.

De renteverhoging komt er om de hoge inflatie te bekampen. Door de rente te verhogen, en dus lenen duurder te maken, proberen centrale banken de vraag te drukken. Het gaat al om de zesde renteverhoging op rij in het Verenigd Koninkrijk.

De inflatie staat er nu op 9,40 procent, het hoogste niveau in 40 jaar. Vooral de prijzen van energie en voeding zijn fors gestegen. De Bank of England verwacht dat de inflatie nog verder zal pieken tot 13,3 procent in oktober. Tegelijk waarschuwt ze voor een recessie die in het vierde kwartaal zou losbarsten en een jaar kan duren. Dat is de langste periode van economische krimp sinds de financiële crisis. Men houdt rekening met een krimp van de Britse economie met 2,1 procent en een inflatie die over heel 2023 hoog zal blijven.

Voor de Britten betekent dit de grootste daling van hun beschikbaar inkomen in ongeveer zestig jaar. Zelfs als rekening gehouden wordt met miljarden aan overheidssteunprogramma’s voor de gezinnen, zouden ze nog 5 procent armer zijn tegen eind volgend jaar, klinkt het. De gemiddelde energierekening zou met 75 procent stijgen.