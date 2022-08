Na dagelijkse monsterfiles: politie raadt af om vrijdag naar autokeuring in Eeklo te gaan

De politiezone Meetjesland Centrum raadt af om vrijdag 5 augustus naar de autokeuring in Eeklo te gaan, nadat de voorbije dagen in andere keuringscentra grote files en verkeersproblemen ontstonden.

Sinds 1 augustus kun je in elk SBAT-keuringscentrum één dag in de week je auto voorrijden zonder afspraak. Het was al geleden van de start van de coronapandemie dat dit kon, maar keuren zonder afspraak liep de voorbije dagen overal in het honderd. In quasi elk keuringscentrum was het urenlang aanschuiven.

File vanaf 4.30 uur

“De file aan het autokeuringsstation in Brakel begon zich al om 4.30 uur ’s ochtends te vormen in de Industrielaan, om hallucinante proporties aan te nemen tegen 7 uur”, klonk het woensdag. “Het SBAT-keuringsstation van Brakel besloot in onderling overleg met de politie en gemeente om het keuringsstation woensdag na de middag te sluiten. In Wondelgem versperden wachtende auto’s zelfs het tramverkeer.”

Ook in Eeklo verwachten ze véél wagens. “We raden sterk af om vrijdag langs te gaan in het keuringscentrum in Eeklo”, laat de politie Meetjesland Centrum weten op haar facebookpagina. “Vanaf vrijdag kun je daar opnieuw zonder afspraak voorrijden voor een periodieke keuring. Aan de keuringscentra waar dat de afgelopen dagen al mogelijk was, waren er enorme wachtrijen, tot 7 uur wachten. Dat zorgde voor veel verkeershinder.”

Ook het keuringscentrum dringt erop aan om bij grote drukte de rijweg niet te blokkeren.

