Club-trainer Carl Hoefkens: “Als Ekkelenkamp niet komt, is dat een speler waar ik geen mening over moet hebben”

De Ketelaere naar AC Milan, Nsoki naar Hoffenheim, en ook voor Lang is het “geen gemakkelijke situatie”. Club Brugge verliest sterkhouders, maar Carl Hoefkens panikeert niet. Hij weet dat er nog een maand tijd is voor versterking. “Iedereen heeft een goed gevoel na de transfer van Charles”, zegt hij.

Het gaat tegenwoordig bijna alleen maar over transfers bij Club Brugge, ook al zitten we al aan speeldag drie. De persconferentie was net begonnen toen het nieuws van de afgesprongen deal met Ekkelenkamp binnenkwam. “Ik heb het eerder al gezegd: ik hou me enkel bezig met de spelers die hier zijn en waarmee ik kan werken. Als Ekkelenkamp niet komt, zoals het nu is, dan is dat een speler waar ik geen mening over moet hebben. Dat was vanaf de eerste dag mijn visie en dat zal niet veranderen.”

De Ketelaere vertrok dan weer naar AC Milan: een ingewikkeld dossier werd met vrucht afgesloten. “Alle partijen hebben daar een goed gevoel bij”, begon Hoefkens. “Als je een speler uit je jeugdopleiding voor een recordbedrag naar de Italiaanse kampioen kan laten gaan, dan ben je als coach én club alleen maar fier. En de speler zelfs is ook heel blij.” Het uitgaand verkeer zit er trouwens nog niet op. Op de vraag of Hoefkens meer verwacht van Lang, gaf de coach onrechtstreeks toe dat de Nederlander nog steeds op vertrekken staat. “Het is geen gemakkelijke situatie voor Noa, maar ik ben heel tevreden met de manier waarop hij daar mee omgaat”, klonk het cryptisch. Welke situatie? Hoefkens fietste handig rond de vraag. “Je speelt één keer kampioen. Twee keer. Drie keer, maar het wordt wel steeds moeilijker. Laat staan een vierde keer. En dan komen al die zaken daar nog eens bij. Het is een hele uitdaging, maar wel eentje die ik volledig zie zitten...”

Binnenskamers

Terug naar de eigen kern. Verdedigend staat het vandaag niet bepaald als een huis bij Club Brugge. Vier tegengoals op twee matchen: dat is gewoon te veel. En dan vertrok Stanley Nsoki nog naar Hoffenheim, al kreeg Club wel 12 miljoen euro voor die transfer. En toch: “We zijn niet bepaald op zoek naar versterking achterin. Ik vind dat we daar voldoende gewapend zijn”, verrast Hoefkens. Mogelijk acht hij aanwinst Ordonez - amper 18 jaar- wél als meteen inzetbaar, ondanks het feit dat de Ecuadoraan aangekondigd werd bij NXT. “Waar ik nog versterking wil? Dat hou ik liever binnenskamers”, aldus Hoefkens. “We hebben nog een maand de tijd om onze kern competitief te maken voor een heel seizoen. Om er klaar voor te zijn. Het is heel belangrijk dat we daar allemaal samen op één lijn over zitten.”

Als de ploeg vrijdagavond maar op één lijn zit tegen Zulte Waregem: een kemel zoals op Eupen schiet je best geen twee weken op rij. “Het was een offday: te veel spelers haalden hun gewenste niveau niet”, haalt Hoefkens de schouders op. “We hebben niet kunnen brengen wat we willen. Dat de mentaliteit aangekaart werd? Onze nabespreking van die wedstrijd blijft ook binnen de club. Er waren verschillende redenen waarom het niet liep. Er is daar met de groep over gesproken geweest. Het zijn allemaal profs: er is niet veel nodig om hen te motiveren.”