Dit beeld zullen we niet meer zien: Emmanuelle die een zumbales geeft op de speelplaats van de Sint-Jozefsschool. — © IF

Vilvoorde

Geen zumba meer op de speelplaats van de Sint-Jozefsschool in Vilvoorde. Na klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast mogen de lessen niet langer buiten plaatsvinden. Lesgeefster Emmanuelle Luque (39) is er het hart van in. “Maandenlang ging het goed, tot plots die klachten kwamen.”