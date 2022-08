Na uit de hand gelopen grap: president Zelenski vraagt stadsbestuur Odessa onderzoek naar standbeeld van pornoacteur

Nadat meer dan 26.000 mensen een petitie ondertekend hebben om het standbeeld van Catharina De Grote in Odessa te vervangen door een beeld van een homopornoacteur, heeft de Oekraïense president Zelenski het stadsbestuur gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken. Het is het vreemd klinkende resultaat van een uit de hand gelopen grap.

Om te begrijpen waar dat schijnbaar vreemde idee van komt, moeten we terug naar april. Door de grote propagandamachine van Rusland wordt al heel de oorlog fake news over Oekraïne verspreid, en toen werd het verhaal naar buiten gebracht dat het “verdorven” Oekraïne overwoog om “het grootste plein van het land te hernoemen naar pornoacteur Billy Herrington. Die speelt in homoporno, “die begint met een worstelwedstrijd en eindigt zoals pornofilms nu eenmaal eindigen”, aldus een Russische expert op een Russische staatszender. En waarom Herrington? “Oekraïners, Amerikanen en Europeanen zijn allemaal opgegroeid met zijn films”, aldus diezelfde expert.

Het fragment - onzin natuurlijk - veroorzaakte hilariteit op sociale media.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Als grap werd meteen een online petitie gelanceerd waarin opgeroepen wordt om het standbeeld van de Russische tsarina Catharina De Grote in Odessa te vervangen door een standbeeld van Herrington. De grap liep zodanig uit de hand dat al meer dan 25.000 mensen de petitie ondertekenden en president Volodimir Zelenski dus bij wet verplicht is het ernstig te nemen.

Als reactie op de petitie heeft hij het stadsbestuur van Odessa nu gevraagd om de petitie te onderzoeken. In zijn antwoord op de petitie wijst de president op de nood om “de nationale belangen” te beschermen en om publieke ruimtes vrij te houden van objecten die dateren van de Russische overheersing en Sovjet-erfenis.