Advocaten van complotdenker Alex Jones blunderen: inhoud van gsm aan tegenpartij bezorgd

In Texas loopt een rechtszaak tegen de beroemde Amerikaanse complotdenker Alex Jones, die jarenlang beweerde dat de schietpartij op de basisschool van Sandy Hook in 2012 vals was. Woensdag werd hij in de rechtbank in het nauw gedreven: zijn eigen advocaten bezorgden de inhoud van Jones’ gsm per ongeluk aan de tegenpartij.

Glen Van Muylem Bron: The New York Times, The Guardian, De Volkskrant

Het jongste proces tegen de extreemrechtse presentator Alex Jones is al gaande sinds begin deze week. De ouders van een slachtoffer van het bloedbad op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in 2012 klaagden Jones aan nadat hij zich in zijn populaire talkshow InfoWars verschillende keren had uitgelaten over het incident. “Een hoax”, noemde hij de schietpartij waarbij twintig kinderen en zes volwassenen om het leven gebracht werden. Het bloedbad is de dodelijkste school shooting in de Amerikaanse geschiedenis.

Woensdag werd Jones in het nauw gedreven nadat was gebleken dat zijn eigen advocaten de inhoud van zijn gsm per ongeluk aan de tegenpartij hadden bezorgd. De gsm bevatte informatie die in tegenspraak is met wat Jones de voorbije dagen in de rechtbank had verkondigd, wat zeer ongunstig is voor de complotdenker. Hij beweerde eerder tijdens een getuigenis onder ede dat hij geen sms-berichten op zijn gsm had die verwezen naar het bloedbad in Sandy Hook. De advocaat van de tegenpartij, Mark Bankston, confronteerde Jones met het feit dat hij loog onder ede. “Weet u wat meineed is?”, vroeg hij.

“Heb je mijn sms’jes dan toch gekregen?” vroeg Jones sarcastisch aan de advocaat terwijl hij in de getuigenbank zat. “Je zei van niet. Leuke truc. Maar als ik me vergist heb, dan heb ik me vergist.” Al spottend zei de presentator nog dat Bankston nu zijn “Perry Mason-moment” te pakken heeft, verwijzend naar de Amerikaanse advocaat die vaak zaken won door degenen die hij ondervroeg in de getuigenbank te laten bekennen dat ze iets verkeerd hadden gedaan.

In de rechtbank getuigde Jones eerder dat de schietpartij wel degelijk waargebeurd was. Hij bood ook zijn excuses aan bij de ouders van een van de overleden slachtoffers, maar daar namen die geen genoegen mee. Ze eisen minstens 150 miljoen dollar schadevergoeding voor het herhaaldelijk verspreiden van onwaarheden over de schietpartij.

Die uitwisseling op de getuigenbank maakte een al vrij schadelijke dag voor Jones nog erger. Niet veel later rapporteerde het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone dat de congrescommissie die de aanval van 6 januari op het Amerikaanse Capitool onderzoekt, de teksten van Jones zou dagvaarden. In dat onderzoek wordt gekeken naar welke rol de commentator mogelijk speelde bij de bestorming van het Capitool.

Eerste van meerdere zaken

De Amerikaanse presentator werd de afgelopen jaren door verschillende families aangeklaagd voor laster. Rechters in Texas en Connecticut veroordeelden Jones al tot betaling van een schadevergoeding aan de verschillende eisers, maar lieten het aan jury’s over om het bedrag te bepalen. De zaak in Texas deze week is daarvan de eerste. Die zaak werd aangespannen door het ouderpaar Neil Heslin en Scarlett Lewis, die hun zesjarige zoon verloren bij de schoolschietpartij.

De complotdenker wijdde in zijn show meerdere afleveringen aan de schietpartij, waarin hij onder meer vertelde dat de antiwapenlobby in het land het bloedbad had in scène gezet. De dode kinderen die in de schokkende beelden te zien waren, zouden volgens hem niet echt geweest zijn. Ook de ouders die in het nieuws verschenen, waren volgens hem ingehuurde acteurs.

Met zijn leugens slaagde Jones erin om zijn eigen kijkcijfers ferm op te drijven, waardoor hij miljoenen dollars kon verdienen. Naast complottheorieën verspreidde hij ook allerlei dubieuze voedingssupplementen die zijn volgers direct konden kopen.

Pesterijen en doodsbedreigingen

Het ouderpaar getuigde dinsdag in de rechtbank welk effect Jones’ uitlatingen op hen gehad hebben. De nabestaanden van de slachtoffers vertelden dat ze het doelwit werden van allerlei pesterijen en doodsbedreigingen. “Ik kan de afgelopen negen en een half jaar niet eens omschrijven, de hel die ik en andere nabestaanden hebben moeten doorstaan als gevolg van de roekeloosheid en nalatigheid van Alex Jones”, zei de vader van het overleden jongetje.

Tijdens de getuigenis van de moeder was Jones niet aanwezig omdat hij toen zijn show aan het presenteren was. Hij verscheen wel in de rechtbank toen de moeder van het jongetje sprak. “Denk je dat ik een acteur ben?”, vroeg Lewis aan Jones. “Ik ben geen deep state, ik weet dat jij dat weet. En toch zal je het straks nog een keer zeggen in je show.”