“We staan machteloos”: provincie ziet “dramatische situatie” in visvijver met lede ogen aan

De droogte blijft aanhouden en daardoor wordt de situatie in visvijvers stilaan erg problematisch. Dat blijkt ook het geval in provinciedomein ’t Veld in Ardooie. Daar waren in maart al problemen door een tekort aan water in de vijver van het domein, maar die zijn alleen maar erger geworden. “Voor de vispopulatie kan dit op korte termijn dramatisch zijn”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Hij trok enkele maanden geleden al eens aan de alarmbel. “Uit info van vissers bleek toen namelijk al dat de waterhuishouding van het provinciedomein verstoord was”, zegt hij. Kurt Himpe stelde daarom voor om een bres te maken in de natuurlijke afscheiding, zodat vissen alsnog van het kleinere oostelijke deel naar het grotere westelijke deel van de vijver konden zwemmen. (Lees verder onder de foto)

Op dit moment kan je over de vijver wandelen. — © IF

Een aannemer zou dit jaar ook al ter plaatse gekomen zijn om dat plan in de praktijk om te zetten. “Toch is er op heden niets veranderd”, zucht Himpe. “Je kan op dit moment gewoon door de vijver wandelen.”

Vissterfte

Het lage waterpeil leidt daarbij tot een gebrek aan zuurstof in het water, wat geurhinder met zich meebrengt en ook grote vissterfte kan veroorzaken.

Bij de provincie zit men verveeld met de zaak. Al staan ook zij machteloos. “Het is nu eenmaal wat het is: het is deze zomer opnieuw extreem droog. Wij kunnen daar momenteel weinig aan veranderen”, klinkt het. “Er zijn werken gepland, maar zoiets is niet in een vingerknip geregeld. Daarnaast is het maar de vraag of die ingrepen ook een impact zullen hebben. Dit probleem is niet nieuw. Zo is de situatie al vier jaar erg nijpend.” (Lees verder onder de foto)

In maart was de situatie al niet goed, maar sindsdien is ze enkel maar verslechterd. — © IF

Bij de provincie zien ze dan ook niet meteen beterschap: “Als deze droogte nog drie weken aanhoudt, zal de situatie al helemaal dramatisch worden.”

“Het is in elk geval nodig om de situatie op te volgen en indien nodig ook maatregelen te nemen om het visbestand te redden, want de tijd dringt”, besluit provincieraadslid Himpe.