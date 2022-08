Vrijdagavond trapt de Ligue 1 weer af met de match tussen Lyon en AC Ajaccio. Op het veld is het uitkijken naar de grote doorbraak van Arthur Theate, Loïs Openda en Jérémy Doku, naast het veld moet Philippe Clement hopen dat het bestuur hem in zijn eerste volledige seizoen bij AS Monaco competitief houdt. Wij voorspellen het seizoen aan de hand van zeven vragen.