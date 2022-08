Een Russische militair bewaakt de kerncentrale in Zaporizja. — © EPA-EFE

Rusland en Oekraïne clashen nu al weken rond de kerncentrale van Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne. De directeur-generaal van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) meldt nu dat de situatie er totaal niet meer onder controle is. Wat is er aan de hand?