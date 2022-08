Amerikaanse congresmedewerker doet zich stiekem voor als FBI-agent, maar moet uiteindelijk voor totaal andere feiten cel in

De VS is in de ban van het straffe verhaal over een medewerker van het Amerikaans congres die ontslagen is omdat hij zich voordeed als FBI-agent. Het kostte verschillende diensten drie maanden om hem op het spoor te komen. Uiteindelijk bracht het onderzoek andere feiten aan het licht, waarvoor de congresmedewerker wél naar de gevangenis moet.

Het verhaal van de ‘valse FBI-agent’ begint op 14 november 2020. Twee agenten van de geheime dienst waren aan het werk in Washington toen ze een politieauto opmerkten met een vreemde nummerplaat. De eigenaar van de auto – van wie later bleek dat zijn naam Sterling Devion Carter was – droeg een FBI-uniform. Voor gewone mensen leek er niets aan de hand, maar de twee agenten vertrouwden het niet helemaal en meldden het voorval bij de geheime dienst.

Toen vijf agenten hem even later benaderden, zei Carter alleen dat hij van de “FBI” was, aldus een politierapport. Toen ze hem om legitimatie vroegen, zei hij dat hij die niet bij zich had, waarna hij zijn zwaailichten aanzette en wegreed. Een agent probeerde hem nog te achtervolgen, maar tevergeefs.

Onderzoek

Verschillende diensten werden ingezet om de zaak te onderzoeken, maar het was uiteindelijk één onderzoeker, special agent A. Pascual, die ervoor zorgde dat Carter gevonden werd. Hij kon namelijk achterhalen waar de verdachte zijn valse FBI-uniform had gekocht. Met hulp van de eigenaar kon Pascual de 399 klanten die de T-shirt in de laatste drie jaar hadden gekocht, terugbrengen tot 21 mensen die in de buurt van Washington woonden. Slechts één van hen bleek te beantwoorden aan de beschrijving van de agenten die hem hadden gezien: Sterling Carter.

Pascual kwam ook op nog een andere wijze aan Carters identiteit: door contact op te nemen met een website die aangepaste nummerplaten maakt. Toen Pascual hen het nummer van de nagemaakte nummerplaat gaf, bleek dat die op naam van Carter stond.

80.000 dollar

Pas drie weken na de politieachtervolging ontdekte de geheime dienst dat Carter een medewerker van het Congres was met veiligheidstoegang tot het Capitool. Nog eens enkele weken later werd hij pas gearresteerd in Georgia, de thuisstaat van zijn ouders. Hij gaf in de rechtszaal toe dat hij openlijk illegaal een vuurwapen had gedragen. De federale aanklagers lieten de aanklacht van ‘het zich voordoen als een wetshandhaver’ vallen, en Carter ontliep ternauwernood een gevangenisstraf.

En tóch werd Carter veroordeeld tot negen maanden in de federale gevangenis, maar dan voor diefstal van openbare middelen. Want door het initiële onderzoek naar zijn ‘avontuurtje’ als FBI-agent, kwam ook aan het licht dat Carter, die toezicht hield op de salarissen van het congrespersoneel, zichzelf over verschillende maanden een loonsverhoging van 80.000 dollar had gegeven.