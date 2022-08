Roos’ man kon steeds moeilijker klaarkomen. Toen ze op een dag zijn zoekgeschiedenis bekeek, begreep ze waarom

Niet alleen wie seksverslaafd is, kan terecht in Nova Vida. Ook partners worden strikt betrokken in het traject, voor individuele of koppeltherapie. Zo ook Roos* (43). Terwijl zij uit huis was, scrolde haar Filip* heel de dag door expliciete filmpjes, op haar laptop. Het was zij die afgelopen winter in het midden van de nacht een mail stuurde naar het centrum: deze relatie houdt geen stand als er geen hulp komt. Sindsdien zoeken ze samen naar de liefde die er ooit was. “Veilig voel ik mij niet meer in zijn armen.”